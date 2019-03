Er sollte feiern Nach der Krebs-Diagnose: Das wollte Rita Wilson von Ehemann Tom Hanks

"Vor vier Jahren, als bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, hatte ich so viele verschiedene Dinge im Kopf", schrieb Wilson, die inzwischen krebsfrei ist. "Man ist ängstlich, verschreckt, man denkt über seine eigene Sterblichkeit nach." Sie habe eine "ernste Diskussion" mit ihrem Ehemann gehabt, heißt es in ihrem Post weiter. "Wenn irgendwas passiert, wollte ich, dass er für eine sehr lange Zeit super-traurig ist", erklärte Wilson und setzte einen errötenden Smiley dazu, "und ich wollte auch eine Party, eine Feier". Diese Idee diente ihr als Inspiration für den Song "Throw Me a Party", die erste Single aus ihrem neuen Album "Halfway to Home".