Er soll sich die Hüfte gebrochen haben Schwerer Sturz von Uwe Seeler: Heute noch Not-OP

Große Sorgen um Fußball-Ikone Uwe Seeler (83): Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, stürzte das HSV-Idol in seinem Haus in Norderstedt schwer und soll sich dabei die Hüfte gebrochen haben. Noch heute soll eine Not-Operation erfolgen. Er befinde sich demnach im Albertinen-Krankenhaus im Hamburger Ortsteil Schnelsen und habe ausrichten lassen, dass "er gutes Heilfleisch habe und optimistisch an die Sache rangehe".