Medien: Xavi lockt Franck Ribéry nach Katar

Wie der "kicker" nun berichtet, könnte es den Franzosen im kommenden Sommer nach Katar ziehen. Spaniens Weltmeister Xavi, der mittlerweile beim Al Sadd Sports Club in Katar aktiv ist, soll bereits am Rande des Wintertrainingslagers in Doha versucht haben, den 35-Jährigen anzuwerben. Dem Bericht zufolge würde Ribéry im Emirat fast genauso viel verdienen wie in München. Der Flügelspieler soll einem Wechsel offen gegenüberstehen.