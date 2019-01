Er soll geständig sein BKA vermeldet: Verdächtiger im Hacker-Skandal festgenommen

Hessen - Im Rahmen der Ermittlungen im großen Hacker-Skandal wurde am Dienstagmorgen ein 20-Jähriger festgenommen. Dies bestätigt das Bundeskriminalamt. Seine Wohnung war am Sonntag durchsucht worden. Den genauen Ort teilte das BKA nicht mit. Die Behörde und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wollen am Dienstagmittag (12.00 Uhr) in Wiesbaden Details zu den bisherigen Ermittlungen im Fall des massenhaften Datendiebstahls bekanntgeben.