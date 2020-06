Nürnberg - Seit Donnerstag steht Nürnbergs Bordell-König vor Gericht. Steuerhinterziehung in Millionenhöhe wirft ihm der Staatsanwalt vor. In der Frauentormauer, einer engen Gasse direkt an der mittelalterlichen Stadtmauer, zog Hans-Peter F. (68) viele Jahre die Fäden. Er betrieb mehrere Bordelle im Rotlichtviertel, das seit dem Mittelalter dort angesiedelt ist.