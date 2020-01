"Er sieht in allem was Positives" Dschungelcamp 2020: Das ist Sonja Zietlows Favorit auf die Krone

Wenn am Wochenende der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin gekrönt wird, würde Moderatorin Sonja Zietlow (51) gerne einer ganz bestimmten Person Krone und Zepter überreichen. "Ich habe jetzt mittlerweile einen absoluten Favoriten", erklärt sie im RTL-Interview und nennt auch gleich den Namen: "Prince Damien. Wenn ich den sehe, muss ich strahlen. Er macht mich fröhlich. Er sieht in allem was Positives. Er hilft... und dann mit seiner Liebesgeschichte...", schwärmt sie von dem 29-jährigen Sänger.