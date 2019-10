Er setzt den Wahlkampf aus Blockierte Arterie: Zwei Stents bei Bernie Sanders eingesetzt

Momentan ruhe sich Sanders aus, heißt es weiter. Er sei guter Dinge. Laut der "New York Times" wurde der 78-Jährige bereits am Dienstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert. Sanders hat während seiner Kampagne einen überaus straffen Zeitplan, der an einem Tag manchmal mehrere Veranstaltungen in verschiedenen Städten vorsieht. Alle anstehenden Termine wurden nun bis auf Weiteres abgesagt. Man wolle aber regelmäßig Updates zu Sanders' Zustand veröffentlichen.