Er schrieb "Golden Brown" Dave Greenfield: Keyboarder der Stranglers an Covid-19 gestorben

Dave Greenfield (1949-2020) ist tot. Der langjährige Keyboarder der britischen Punkrock-Band The Stranglers ist am Sonntagabend an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das gibt die Band auf ihrer offiziellen Homepage bekannt. Man sei "abgrundtief traurig, das vorzeitige Ableben der Keyboard-Legende Dave Greenfield am Abend des 03. Mai 2020 bekannt geben zu müssen."