Er schreibt Geschichte Darum ist Billy Porters Emmy-Gewinn ein Meilenstein

Mehr noch, selbst seine Nominierung in dieser Kategorie war ein Novum. Porter hat den Emmy für seine Rolle in der FX-Serie "Pose" erhalten, die sich um die Ballroom Culture von Manhattan in den 80er Jahren dreht. Porter spielt darin die Figur des Pray Tell, die erfahren muss, an HIV erkrankt zu sein - zur damaligen Zeit ein Todesurteil.