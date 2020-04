Er schreibt eine Autobiografie "Das Traumschiff": Nick Wilder geht für immer von Bord

"Hallo, Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt"

Der Schauspieler dankt den Fans für die Unterstützung. Er freue sich "gemeinsam mit euch auf alles was noch kommt!" Laut einem Bericht von "Quotenmeter.de" wird die diesjährige Weihnachtsfolge der letzte Auftritt von Wilder sein. Es ist nicht der erste Abschied in den letzten Jahren. "Traumschiff"-Urgestein Heide Keller (78) hatte Anfang 2018 die Reihe verlassen. Im gleichen Jahr lief auch die letzte Folge mit Kapitän Sascha Hehn (65). Seit Weihnachten 2019 ist Florian Silbereisen (38) der neue Kapitän. Am Ostersonntag (12.4., 20:15 Uhr, ZDF) geht es für ihn, Wilder und die Crew nach Marokko.