Er schreibt ein anderes Ende George R. R. Martin: Er lässt sich vom Serienende nicht beeinflussen

Das Ende der Serie war deshalb für den 70-Jährigen eine Befreiung. Schließlich stand er unter einem enormen Druck, was seinen Schreibprozess verlangsamte. So habe er an guten Tagen vier Seiten geschafft und dabei gedacht: "Oh Gott, [...] ich hätte 40 schreiben müssen!" Denn er wollte mit der Serie schritthalten. Durch das Serienfinale könne er nun wieder in seinem eigenen Tempo arbeiten. Im Netz gibt es bereits einige Theorien, wie Martin die Buchreihe in "A Dream Of Spring" enden lassen möchte. Doch der Autor äußerte sich nur vage zu den Vermutungen: "Einige Theorien sind richtig und andere sind falsch. Sie [Anm. d. Red.: die Fans] werden es herausfinden, wenn ich fertig bin."