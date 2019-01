Es ging übrigens ratzfatz, sogar der Facebook-Account ist schon nicht mehr aufrufbar. Aus dem dort veröffentlichten Statement zitieren verschiedene Medien. Mit dem Restaurant habe man "nicht an einem einzigen Tag Geld verdient". Die "Hausmann's"-Restaurants am Flughafen Düsseldorf und das am Flughafen Frankfurt wird es aber weiterhin geben.