"Er schlägt sich großartig" Ben Affleck: Bruder Casey gibt erstes Update zu seinem Entzug

Seit über zwei Wochen befindet sich Hollywood-Star und Oscar-Gewinner Ben Affleck (46) wegen seiner Alkoholsucht in einer Entzugsklinik - zum dritten Mal. Ein erstes Update zu seinem Befinden gibt es nun aber nicht etwa von ihm selbst oder seiner besorgten Ex-Frau, Jennifer Garner (46), sondern von einem nicht minder berühmten Familienmitglied. Sein kleiner Bruder Casey Affleck (43), seit seiner Hauptrolle in "Manchester By The Sea" ebenfalls os­car­prä­miert, hat gegenüber der US-Seite "Entertainment Weekly" die frohe Kunde übermittelt: "Er schlägt sich großartig."