Er schenkt ihm besondere Schreibmaschine Emotionale Zeilen: Tom Hanks schreibt an Achtjährigen namens Corona

Weiter schrieb Corona, dass er seinen Namen zwar liebe, aber derzeit in der Schule gehänselt und abfällig Coronavirus genannt werde: "Ich werde sehr traurig und wütend, wenn das die Leute zu mir sagen." Jetzt antwortete Hanks dem Jungen mit einem emotionalen Brief. "An meinen Freund Corona", startet der Schauspieler seinen Text, "dein Brief hat meine Frau und mich sehr glücklich gemacht! Danke, dass du so ein toller Freund bist - Freunde bauen ihre Freunde auf, wenn es ihnen nicht so gut geht."