Rückblick: die 1960er Jahre in Niederbayern. Ging man da automatisch nur in die CSU?

Ich hatte in der Realschule in Dingolfing einen Lehrer, der sehr viel Wert darauf legte, seine Schüler zu Demokraten zu erziehen. Zudem war ich bei Kolping aktiv, weshalb auch die christliche Weltanschauung mir nah war. Letztlich war es aber Franz Josef Strauß, der mit seinem breiten Wissensspektrum und einem christlich-humanistischen Weltbild eine faszinierende Persönlichkeit war. Als 15-Jähriger habe ich mir bei einer Strauß-Kundgebung in Ruhstorf gleich drei Autogramme geholt – die habe ich übrigens heute noch.