Bereits seit einiger Zeit war der Rock-’n’-Roll-Star an einem Gehirntumor erkrankt und versuchte noch im vergangenen Monat gegen den Krebs anzukämpfen. Dale Barclay wandte sich mit einem verzweifelten Aufruf an seine Fans. Auf der Webseite "Go Fund Me" wollte er mit einer Spenden-Aktion Geld für seine Krebstherapie sammeln, um wieder gesund zu werden.