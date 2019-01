Er ruft zu Spenden auf Patton Oswalt: So großzügig reagiert er auf einen Twitter-Troll

Wie reagiert man am besten auf Hass-Kommentare im Internet? US-Comedian Patton Oswalt (49, "King of Queens") hat es vorgemacht und einen Twitter-Troll mit einer großzügigen Geste bedacht. Der Mann hatte mit zwei verärgerten Tweets auf ein Anti-Trump-Gedicht reagiert, das Oswalt am Mittwoch in dem sozialen Kurznachrichtendienst veröffentlicht hatte.