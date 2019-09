Er reist durchs ganze Land Kanye West will seine Gottesdienste überall in den USA etablieren

Rapper Kanye West (42, "ye") möchte seine Sonntagsgottesdienste auch in anderen US-Bundesstaaten abhalten: Bisher hatten sie immer in seinem kalifornischen Zuhause stattgefunden - im Kreise seiner Familie und Freunde. In den letzten beiden Wochen trat der Ehemann von Kim Kardashian (38) jedoch auch in Chicago auf. West ist dort aufgewachsen. Nach Atlanta, wo er geboren wurde, brachte er den Gottesdienst ebenfalls schon. Nun will er angeblich seine Mission im ganzen Land fortsetzen, wie die Klatschseite "Page Six" der "New York Post" berichtet.