Er reagiert auf die Gerüchte Will Louis Tomlinson seine Freundin Eleanor Calder heiraten?

Die letzten Jahre waren für den One-Direction-Star Louis Tomlinson (28, "Don't Let It Break Your Heart") nicht gerade einfach. Im Jahr 2016 starb seine Mutter Johannah Deakin mit 43 Jahren an Leukämie, im letzten Jahr musste er sich dann von seiner 18-jährigen Schwester Félicité verabschieden. Sie starb an einer Drogen-Überdosis. Nach diesen Schicksalsschlägen kehrt Tomlinson nun mit seinem Solo-Debüt-Album "Walls" zurück, das am 31. Januar veröffentlicht wird. Außerdem scheint er seine große Liebe (wieder)gefunden zu haben: Seit 2017 ist er wieder mit seiner Freundin aus Jugendtagen zusammen und denkt sogar über eine Hochzeit nach.