Er räumt mit den Gerüchten auf "Bares für Rares": So viel Geld hat Kulthändler Waldi immer dabei

Und was ist mit den immer wieder geäußerten Vorwürfen, dass Statisten zum Einsatz kommen würden? Natürlich gebe es diese, aber offenbar nicht in dem Maße, wie von manchem Zuschauer angenommen. Wenn ein Kunde mit Lichter und einem Experten für eine Schätzung am Tisch steht, sieht man "im Hintergrund die anderen Experten mit weiteren Kunden an Tischen stehen", erzählt Waldi. "Diese Kunden im Hintergrund, das sind Statisten. Es geht dabei nur darum, das Bild im Hintergrund zu füllen und lebendig zu machen."