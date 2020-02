Er nimmt es locker Prinz Charles: "Es ist ein endloser Kampf"

Prinz Charles (71) nimmt sein Gewicht offenbar mit Humor. Der 71-Jährige besuchte seine Schneiderin Emma Willis in Gloucester, wie das Magazin "Hello!" berichtete. Dort scherzte er über seine stetigen Bemühungen, in Form zu bleiben. "Es ist ein endloser Kampf", erklärte der britische Thronfolger.