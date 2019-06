Er musste überredet werden "The Big Bang Theory": Wil Wheaton hätte die Rolle beinahe abgelehnt

In den USA ist "The Big Bang Theory" seit dem 16. Mai Geschichte. Fans erinnern sich dennoch gerne an einige denkwürdige Cameo-Auftritte zurück. Unvergessen ist etwa der Klingelstreich, den Darth-Vader-Stimme James Earl Jones (88) seiner mittlerweile verstorbenen "Star Wars"-Kollegin Carrie Fisher (1956-2016) gespielt hat. Jetzt hat sich herausgestellt: Einen der beliebtesten Gastauftritte in der Sitcom hätte es um ein Haar gar nicht gegeben.