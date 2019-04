München - Er wollte mit ein paar Freunden in einem Club feiern. Doch die Nacht endete damit, dass sich der Münchner Marketing-Manager Pascal C. in einer schmutzigen Küche vor zwei anderen, ihm fremden Gästen und drei Polizisten nackt ausziehen musste. "Ich musste mich drehen und Einblicke unter meine Intimzone geben", berichtete der 26-Jährige am Dienstag der AZ. "Es war entwürdigend."