Er musste operiert werden Raúl Richter schickt Grüße aus dem Krankenhaus

Nicht nur Jürgen Milski (55) muss auf eine Teilnahme an den "ProSieben Wintergames" verzichten. Auch der ehemalige "GZSZ"-Star Raúl Richter (31) hat sich beim Training schwer verletzt und fällt bei den Live-Shows, die am Freitag- und Samstagabend ausgestrahlt werden, aus. Auf Instagram schickte der Schauspieler am Freitagabend Grüße aus dem Krankenhaus an seine Kollegen - insbesondere an seine Team-Kameradin Jana Julie Kilka (31).