Er muss eine Pause einlegen Stevie Wonder kündigt Nierentransplantation an

Unter anderem veröffentlichte das US-Branchenblatt "Variety" einen Tweet, in dem Wonder seine Pause auf der Bühne verkündet. Er wolle noch drei weitere Shows spielen, bevor dann die Operation im September stattfinde. Es gehe ihm gut, versicherte der Musiker mehrfach. Er habe bereits einen Spender gefunden. "Ich will nicht, dass ihr irgendwelche Gerüchte hört. Ich habe euch erzählt, was Sache ist", so der 69-Jährige weiter.