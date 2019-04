Er möchte wohl weniger zahlen Pras Michel: Macht ihm Instagram beim Unterhalt Probleme?

Während Pras Michel (46) auf Instagram gerne mit teurem Luxus-Lifestyle protzt, möchte er offenbar weniger Unterhalt für seinen Sohn Landon zahlen, den er mit seiner ehemaligen Freundin Angela Severiano hat. Sein Instagram-Image könnte dem Rapper, der einst zusammen mit Lauryn Hill (43) und Wyclef Jean (49) bei den Fugees ("Ready or Not") war, nun allerdings zum Verhängnis werden, wie die "New York Post" berichtet.