Er möchte nicht mehr in den USA wohnen Jürgen Prochnow findet Donald Trump eine "Katastrophe"

Der deutsche Schauspieler Jürgen Prochnow (79) lebte viele Jahre in Los Angeles und besitzt auch die US-Staatsbürgerschaft. Dennoch sei er froh, aus den Vereinigten Staaten weggezogen zu sein, erzählt der "Das Boot"-Star (1981) im Interview mit der "Bild am Sonntag". "Der aktuelle Präsident ist eine Katastrophe", meint Prochnow im Hinblick auf Donald Trump (74) und die derzeitige Corona-Krise. Niemand wolle eine Situation wie dort, es sei verheerend, was dort passiert: "Da sterben die Leute wie die Fliegen."