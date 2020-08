Er moderiert Aftertalk von "Love Island" Jimi Blue Ochsenknecht: "Ein Dating-Format wäre nichts für mich"

Jimi Blue Ochsenknecht (28, "Gangs") wird mit Cathy Hummels (32) "Love Island - Aftersun: Der Talk" moderieren, den Aftertalk der Datingshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", die ab Montag, 31. August (20:15 Uhr) und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags (22:15 Uhr) bei RTLzwei zu sehen sein wird. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Ochsenknecht, was er sich für sein Moderationsdebüt im TV vorgenommen hat und warum "Love Island" ein spannendes Format ist. Zudem verrät der 28-Jährige, warum eine Teilnahme an einem Dating-Format für ihn nicht in Frage kommt und wie es für ihn als Gastronom in der Corona-Krise weitergeht.