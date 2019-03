Er meldet sich auf Twitter "Tagesschau"-Star Jan Hofer: War das der Grund für den Schwächeanfall?

Schwarzer Bildschirm

Besorgte Zuschauer hatten sich noch während der Sendung via Social Media gemeldet, um sich nach dem Chefsprecher der "Tagesschau" zu erkundigen. Hofer hatte sich in der Live-Sendung mehrmals versprochen, seine Stimme wirkte dünn und er suchte Halt am Tisch. Die abschließende Moderation nach dem Wetter war ihm nicht mehr möglich. Das Erste reagierte, nach wenigen Sekunden wurde der Bildschirm schwarz, die "Tagesschau" abgebrochen und der direkte Start des nachfolgenden Krimis eingeleitet.