Er litt an Darmkrebs "Black Panther"-Star Chadwick Boseman mit 43 Jahren verstorben

Sein Durchbruch als Marvel-Star

Boseman machte im Jahr 2000 seinen Abschluss an der Howard-Universität in Washington D.C. und war erstmals im Jahr 2003 in der Serie "Third Watch" als Schauspieler zu sehen. Nach diversen Serienrollen ergatterte er im Sportfilm "42 - Die wahre Geschichte einer Sportlegende" von 2013 seine erste Hauptrolle. Zu Weltruhm sollte ihm schließlich der Part des Superhelden "Black Panther" verhelfen, den er erstmals 2016 im Film "The First Avenger: Civil War" verkörperte. Zwei Jahre später folgte der Solo-Auftritt des Marvel-Helden aus Wakanda.