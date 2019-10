Er ließ sie einfach stehen Das schlimmste Date, das Billie Eilish je hatte

Pech in der Liebe, Glück im "Spiel": Im selben Jahr begann die Karriere der Sängerin an Fahrt aufzunehmen. Mittlerweile ist sie auch dankbar dafür, dass sie so früh so großen Erfolg hatte und deshalb nie ein normaler Teenager sein konnte: "Wenn mir das nicht in diesem Alter passiert wäre, hätte ich vermutlich einigen leichtsinnigen Mist gebaut."