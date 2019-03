Er liebt Sarah Bein Liebe am Arbeitsplatz: Fußballer Danny da Costa ist vergeben

Für Fußballer Danny da Costa (25) läuft es rund - beruflich wie privat. Mit seinem Verein Eintracht Frankfurt rangiert der Abwehrspieler aktuell auf Platz fünf in der Bundesliga und in der Europa League hat es der Club ins Viertelfinale geschafft. Zudem schwebt er auf Wolke sieben. Der 25-Jährige ist vergeben. Seit vergangenen September ist Sarah Bein (25) die Frau an seiner Seite. Sie arbeitet ebenfalls bei der Eintracht und ist die Tochter von Uwe Bein (58), Fußball-Weltmeister von 1990.