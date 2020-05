Er liebt Hitchcock-Filme So verbringt "Die drei ???"-Star Jens Wawrczeck die Corona-Isolation

Seit mehr als 40 Jahren ist Jens Wawrczeck (56) als die Stimme von Peter Shaw bekannt - er spricht den zweiten Detektiv in der Kult-Hörspielreihe "Die drei ???". Nun stellt der Schauspieler und Sprecher auch sein Talent als Sänger unter Beweis und veröffentlicht am Freitag (8. Mai) sein erstes Album "Celluloid" mit bekannten Filmsongs. Welche Film- und Serientipps er für die Corona-Isolation hat, wie er sonst seine Zeit verbringt und wie lange es die Kult-Hörspielreihe noch geben wird, hat Wawrczeck im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt.