München - Im vergangenen Jahr hat ein mittlerweile 64-jähriger Münchner in mehreren Fällen Marihuana an Minderjährige verkauft. Mindestens 14 Fälle sind der Polizei bekannt, das Gramm verkaufte er immer zwischen zehn und 15 Euro. Am 1. März 2018 durchsuchte die Polizei dann die Wohnung des Mannes, dort fanden sie knapp 90 Gramm Haschisch sowie rund 21 Gramm Marihuana.