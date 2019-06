Er lacht die Gerüchte weg So witzig reagiert Hugh Jackman auf die Gerüchte um seine Sexualität

Dass er aktuell mit der One-Man-Show "Hugh Jackman: The Man. The Music. The Show" auf Tour ist und im Pailletten-besetzten Jackett über die Bühne tanzt und singt, dürfte die Sache nicht besser machen. Doch Jackman entschied sich zu einem überraschenden Schritt: Bei seinem Auftritt in London zeigte er dem Publikum, dass er sich dieser Gerüchte nicht nur bewusst ist - er machte sich über sich selbst lustig. "Ich weiß, was ihr alle denkt. Ist er? Ist er nicht.... (Pause)... Australier?", scherzte er laut "Daily Mail".