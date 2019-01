Er küsst eine Minderjährige Wegen altem Konzert-Video: Rapper Drake gerät in die Kritik

In dem Video, das bereits seit Jahren auf Youtube einzusehen ist, ist zu sehen, wie Drake bei dem Konzert in der US-Stadt Denver das junge Mädchen begrüßt und nach ihrem Namen fragt. Dann tanzen die beiden zusammen. Drake stellt sich währenddessen hinter das Mädchen, riecht an ihren Haaren, streichelt und küsst ihren Nacken.