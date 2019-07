Er konnte nur zusehen Die Leiden des Robin Williams: Sohn Zak fühlte sich "hilflos"

Der heute 36-Jährige habe sich "hilflos" gefühlt. "Ich wusste nicht, was ich tun oder wie ich ihn am besten unterstützen kann." Oftmals habe sein Vater seine persönlichen Probleme erst gar nicht mit der Familie geteilt. Während Zak mit der Situation kämpfte, sei sein Vater immer noch rausgegangen und aufgetreten. "Er wollte seinen Humor und sein Lachen mit der Welt teilen." Dabei sei es für Zak häufig schwer gewesen, seinen Vater mit anderen zu teilen. "Ich habe ihn so geliebt und so bewundert", sagte er.