Er klagte über Fieber Fußball-Legende Pelé in Krankenhaus eingeliefert

Pelé hielt sich in der französischen Hauptstadt auf, um an einem Event des PSG-Stars Kylian Mbappé (20) teilzunehmen. In der Nacht zu Mittwoch sei der 78-Jährige aber ins Krankenhaus eingeliefert worden. Immer wieder liefert der Gesundheitszustand des Brasilianers Grund zur Sorge. Erst im November hatte er aus gesundheitlichen Gründen ein Treffen mit Mbappé absagen müssen.