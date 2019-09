München - Stefan Lex droht beim Heimspiel des TSV 1860 gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) auszufallen. Wie Trainer Daniel Bierofka am Freitag bestätigte, laboriert der 29-Jährige an Oberschenkelproblemen.