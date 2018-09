Bachmaier hat momentan das Geld nicht

Doch die Frage muss erlaubt sein: Hat Hugo Bachmaier das Geld, um es zurückzuzahlen? "Nein", sagt er, "das Geld habe ich momentan nicht." Und: "Ich befinde mich gerade in einer Durststrecke, das gebe ich zu. Aber noch nie hatte ich so Bock drauf, dass wieder hinzukriegen." Nur wie?

Bachmaier, der – auch wenn er es freiwillig nie trinken würde – mit allen Wassern gewaschen ist, hat einen neuen stillen Teilhaber gefunden. Die Firma von Heiner Pollert, der ebenfalls kein Unbekannter ist: Zwölf Jahre war der Münchner Anwalt mit Schauspielerin Lara Joy Körner verheiratet, bevor sie sich trennten. Pollert habe Bachmaier zufolge Dirk Ippen "im Guten" angeboten, die 200.000-Euro-Summe zu begleichen.

Aber er soll abgelehnt haben. Stattdessen beharrt Ippen auf der doppelt so hohen Summe. Bachmaier behauptet: "Er schreibt mir Droh-SMS, will mich zerstören und gegen die Wand fahren, aber das wird ihm nicht gelingen. Im Oktober eröffnen wir das Lokal total neu, das wird super, und dann geht es nur noch aufwärts." Der Wirt mit der harten Schale hört sich so an, als möchte er es selbst am meisten glauben.