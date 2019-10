Er kämpfte gegen den Krebs DDR-Schlagerstar Thomas Lück ist tot

Thomas Lück ("Kunigunde") ist tot. Der DDR-Schlagerstar ist am Donnerstagabend in seinem Zuhause in der brandenburgischen Gemeinde Leegebruch verstorben. Das habe seine Ehefrau Uschi, mit der er seit 1999 verheiratet war, gegenüber der Online-Ausgabe der Wochenzeitschrift "Superillu" bestätigt. Lück wurde 76 Jahre alt.