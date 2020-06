Er ist wütend Paul McCartney fordert Gerechtigkeit für George Floyds Familie

McCartney erinnert sich auch an seine Beatles-Zeit zurück. "1964 sollten die Beatles in Jacksonville, in den USA, spielen", erklärt der Musiker. Als die Band allerdings erfuhr, dass nur Weiße anwesend sein sollten, weigerten sie sich aufzutreten. "Es fühlte sich falsch an. Wir sagten: 'Das machen wir nicht!'". Letzten Endes setzten sie sich durch und spielten vor einem weißen und schwarzen Publikum. "Wir haben dann sichergestellt, dass dies in unserem Vertrag festgehalten wird. Für uns war das gesunder Menschenverstand."