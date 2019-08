Er ist vom Balkon gefallen "GZSZ"-Star Felix van Deventer hat sich die Wirbelsäule gebrochen

Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, ist noch unklar. Von Seiten des Senders RTL heißt es aber: "Felix van Deventer hatte gestern privat einen Unfall - also nicht beim Dreh. Sicherlich wird er schon bald wieder ganz für seine Familie und Fans da sein und bei 'GZSZ' drehen können. Vom ganzen Team: Gute Besserung und baldige Genesung!", so Sprecher Frank Pick. Mit bleibenden Schäden ist demnach also offenbar nicht zu rechnen.