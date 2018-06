"Er ist sehr, sehr gebrechlich" Sohn Jermaine berichtet: Joe Jackson liegt im Sterben

Nach mühsamen Tagen und einigen Klagen, durften am Dienstag seine Frau Katherine (88), seine Töchter Rebbie (68) und Joh'Vonnie (43) und seine Enkelin Yashi Brown (40) in Las Vegas zu ihm. "Niemand wusste, was los war", sagte Jermaine Jackson. Er wolle sich nicht streiten und schon gar nicht betteln, flehen und beten, um seinen Vater am Sterbebett zu besuchen. "Wir sind alle sehr verletzt", so Jermaine weiter. Man habe noch nicht einmal gewusst, wo Joe Jackson überhaupt behandelt worden war.