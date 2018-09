Er ist ruhiger geworden Bradley Cooper über seine Tochter: "Wie ein Wunder"

Zuvor habe er ungefähr 15 Jahre damit verbracht, von Film zu Film zu gehen. Erst als er 39 wurde, habe er innegehalten und sich gefragt, was er wirklich machen wolle, so der 43-Jährige. Nach dem Theaterstück "The Elephant Man" sei dann die Geschichte um "A Star Is Born" zu ihm gekommen, und damit habe er "die nächsten vier Jahre verbracht". Für die Zukunft habe er daraus gelernt: "Es ist die ganze Zeit wert, die man investiert, auch wenn dadurch nur ein Kunstwerk in einem halben Jahrzehnt entsteht, das wäre immer noch unglaublich, solange ich das Gefühl habe, dass es der Film ist, den ich machen wollte, und das ist dieser Film."