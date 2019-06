Auch in Polizeikreisen war der Fall Tagesgespräch. Es kursiert das Gerücht, es könne sich um den Racheakt eines Untergebenen handeln. "Der Mann ist ruiniert, der kann wegziehen", sagte ein Polizeibeamter, der den Grünwalder als "Vorzeige-Polizisten" bezeichnete. Im Intranet der Polizei wurde der Name des Ex-Polizeichefs bereits gelöscht. Auslöser der Ermittlungen war ein anonymes Schreiben. Außer der Inspektion durchsuchten 25 LKA-Beamte am Dienstag auch sechs Wohnungen – darunter die von fünf Kollegen und Ex-Kollegen.