Er ist jetzt 31 Sophie Turner gratuliert "Baby Daddy" Joe Jonas zum Geburtstag

Weitere Glückwünsche seiner Familie

Auch seine Brüder, die mit ihm gemeinsam als Jonas Brothers auf der Bühne stehen, gratulierten Joe Jonas zu seinem Ehrentag. "Du bist der lustigste Mensch, den ich kenne. Ich bin so glücklich, dich als Bruder zu haben. Ich liebe dich so sehr", schrieb Nick Jonas (27) in einem Instagram-Post und veröffentlichte ein lustiges Shooting-Video seines Bruders. Seine Ehefrau Priyanka Chopra (38) gratulierte ihrem Schwager mit einem gemeinsamen Foto in ihrer Instagram Story. Bruder Kevin Jonas (32) wünschte seinem Bruder in einem Post "einen unvergesslichen Tag." Joe Jonas selbst meldete sich ebenfalls mit einem besonderen Geschenkewunsch an seine Instagram-Fans zu Wort: "Wenn ihr mir dieses Jahr etwas schenken wollt... Geht wählen."