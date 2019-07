Er ist hart im Nehmen Jürgen Milski: Erst Ballermann, dann Krankenhaus

Sein Job als Ballermann-Künstler ist offenbar sehr viel gefährlicher, als man annehmen könnte. Jürgen Milski (55, "Wo geht die Party ab") hat sich am Donnerstag bei einem Auftritt im berühmten Ballermann-Club "Oberbayern" so stark verletzt, dass er nach der Show direkt ins Krankenhaus musste. In einem Videoclip, den der Sänger selbst bei Instagram gepostet hat, sieht man, wie Milski plötzlich von der Bühne plumpst. "Ein paar übermütige Fans meinten, sie müssten an meinem T-Shirt zupfen", erklärt er den Vorfall in einem dazugehörigen Kommentar.