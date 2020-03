Er ist frisch geschieden Premierminister Boris Johnson: Sechstes Baby und dritte Verlobung!

Die Politikberaterin Carrie Symonds wird zum ersten Mal Mutter. Anlässlich der Brexit-Feierlichkeiten am 31. Januar war Beobachtern bereits aufgefallen, dass die 31-Jährige nur kurze Zeit mitfeierte. Am Wahlabend des 12. Dezember war sie zuvor zwar mit einer Bierflasche gesichtet worden, hielt sie aber lediglich in der Hand. Und auch das Weihnachtsfest verbrachten sie und Boris Johnson eher ruhig zuhause in Downing Street No. 10 - mit ihren Müttern und Hund Dilyn.