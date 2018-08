Er ist ein "Geber" Scott Eastwood lässt sich nach dem Sex bewerten

Scott Eastwood (32, "Pacific Rim 2: Uprising") hat nichts zu verbergen, so ist der 32-jährige Frauenschwarm auch beim Thema Sex sehr offen. In einer neuen Folge seines Podcasts "Live Life Better" sprach der Schauspieler ungehemmt mit Sex- und Beziehungsexpertin Emily Morse (48) über intime Details. "Sex ist gesund, schämt euch nicht dafür, begegnet ihm mit offenen Armen", gibt Eastwood vorweg den Tipp. Er selbst habe eine Menge Sex, wenn er Single sei und ausgehe.